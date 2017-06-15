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Власть

В Кыргызстане вводят электронный документооборот

В Кыргызстане вводят электронный документооборот. Сегодня Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроекты об электронном управлении, электронной подписи и о внесении изменений в закон об информации персонального характера.

За них проголосовали 110 депутатов.

Отмечается, что с принятием законопроектов межведомственный обмен данными и информацией в электронном формате обретет необходимую правовую базу. Будет определен круг органов, администрирующих переход к электронному управлению, их полномочия, порядок принятия решений в сфере электронного управления.

Законопроект об электронной подписи вносит изменения, направленные на совершенствование правового регулирования данной сферы, гармонизацию кыргызского законодательства с законодательствами стран Евразийского экономического союза.

Документы отправлены на подпись президенту.
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