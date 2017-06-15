От спикера ЖК требуют принять закон о трансформации земли до ухода на каникулы

Депутаты требуют принять закон о трансформации земли до ухода на каникулы и не чинить препятствий при рассмотрении законопроекта. Об этом сегодня на заседании заявили сразу несколько народных избранников.

В самом начале заседания депутаты попросили сегодня включить этот вопрос в повестку дня. На это спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что аппарат рассмотрит этот вопрос и скажет, можно ли так сделать. Сейчас стало ясно, что вопрос на этой неделе рассматривать не будут.

Тем временем у стен ЖК уже собрались около 70 человек, которые на митинге требуют принять необходимые поправки.

«Мне сейчас в аппарате сказали, что документы запаздывают. Еще два экспертных заключения пришли только на этой неделе. Сейчас аппарат дал мне ответ, что нужна подпись соответствующего комитета, тогда они смогут внести вопрос в повестку дня», — ответил Чыныбай Турсунбеков.

Кенжебек Бокоев парировал: нужно привлечь к ответственности тех, кто тянет с экспертизой.

«Нужно же решить этот вопрос. Он с 90-х годов тянется. Когда народ в затруднительной ситуации, мы должны в законном порядке принять решение и помочь», — отметил Кенжебек Бокоев.

Спикер ЖК призвал депутатов не давить на экспертов.

«Это щепетильный вопрос. Каждый, подписавший бумагу, должен рассмотреть риски и потом только подписывать. Если мы поторопим тех, кто подпишет, то завтра возникнут вопросы», — подчеркнул Чыныбай Турсунбеков.

После долгих споров Чыныбай Турсунбеков сдался и сказал, что вопрос включат в повестку дня сегодня, если будут представлены заключения двух комитетов. Депутаты представили заключение одного комитета, где предлагалось рассмотреть этот вопрос во внеочередном порядке. Спикер поставил предложение на голосование. Его поддержали большинство депутатов. Правда, Чыныбай Турсунбеков напомнил, что к рассмотрению законопроекта должны быть готовы все бумаги.

Напомним, что правительство предлагает узаконить постройки на землях сельскохозяйственного назначения. Законопроект уже прошел первое чтение. Однако позже решили создать комиссию, чтобы выяснить точное число домов, которые расположены на земле, подлежащей трансформации.