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Власть

В Счетной палате рассказали, почему не проверяли Верхне-Нарынский каскад ГЭС

Глава Счетной палаты Улугбек Марипов рассказал, почему они не проводили аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что по итогам работы временной депутатской комиссии СП давали поручение проверить каскад. Он также подчеркнул, что Счетная палата проверяет компании, если госдоля в предприятии составляет более 50 процентов. При этом также есть оговорка, что СП может проверять компанию по поручению Жогорку Кенеша. Поручение было, но строительство каскада СП так и не проверила.

Улугбек Марипов подтвердил, что постановление парламента к ним поступало. Оно сразу же было рассмотрено на совете аудиторов.

Конечно, Счетная палата могла бы проверить Верхне-Нарынский каскад. Но аудит эффективности предприятия проводится, когда оно действует.

Улугбек Марипов

«А там предприятие не работает. Оно наполовину стояло. Нам закон не дал возможности. Второе — это международное соглашение, оно стоит выше закона», — пояснил Улугбек Марипов.

В январе 2016 года президент страны Алмазбек Атамбаев подписал законы о денонсации Соглашения между правительством КР и правительством РФ о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, и о денонсации Соглашения между правительством КР и правительством РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.
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