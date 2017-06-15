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Власть

ЦИК требует 30 тысяч подписей в поддержку кандидатов в президенты. Юристы против

ЦИК требует с кандидатов в президенты 30 тысяч подписей в поддержку. Эта норма содержится в календарном плане ведомства.

Уточняется, что со дня выдвижения, не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов, то есть до 26 августа, кандидаты в президенты страны должны предоставить подписные листы. Их проверка должна завершиться 5 сентября.

Однако в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен» утверждают, что для регистрации кандидатов ЦИК КР не имеет права требовать наличия сбора подписей в поддержку.

В статье 53 закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» четко прописано, какие документы нужны для регистрации. Там нет ни слова про подписи.

Юрист «Ата Мекена» Канатбек Азиз
Добавим, что депутаты парламента также недовольны пунктом о сборе подписей.

«Этим постановлением приняты нормы, которые препятствуют проведению честных и прозрачных выборов. Нужно пригласить председателя ЦИК сюда, обсудить ситуацию и принять решение, пока не поздно», — сказал депутат Мирлан Жеенчороев.
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