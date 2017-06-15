Депутат Ирина Карамушкина недовольна, как ведется борьба с хищениями государственных средств. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, ГСБЭП и другие правоохранительные органы в тяжелейших условиях раскрывают схемы по причинению ущерба государству в крупных размерах. Однако потом никаких действий нет.

В пример она привела два случая. «Так, в 2014 году следственное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело против сотрудников «Росинбанка». Установлено, что группа лиц из России и Кыргызстана для легализации преступных доходов незаконно перечислила более 5 миллиардов сомов. С этих операций не уплачено налогов», — рассказала Ирина Карамушкина.

«Из России через Кыргызстан в третьи страны выводили деньги. Дочернее предприятие скандального холдинга приобрело у нас бывший «АзияУниверсалБанк». Происходит отмывание денег. Нацбанк уже давно должен был ввести администрирование. Но этого нет. Почему все молчат?» — возмутилась Ирина Карамушкина.

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Также она вспомнила и о скандале вокруг разработки месторождения угля Бель-Алма, когда Финпол выявил факт незаконной добычи угля на этом месторождении компанией «Жаны Доор».

«Эта компания поменяла вывеску на «Беш Арча», взяли лицензию на разработку. Сейчас якобы все идет законно. Но почему они не ответили за нанесенный экономический ущерб?» — добавила депутат.