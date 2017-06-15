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Власть

Частные лотереи в Кыргызстане запрещены, но продолжают действовать

В Кыргызстане введен запрет на лотерейную деятельность, однако частные лотереи продолжают работать. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Торобай Зулпукаров.

Он напомнил, что депутаты совместно с Госслужбой по надзору за финансовым рынком разработали и приняли закон о запрете лотерейной деятельности. Его уже подписал президент, и закон вступил в силу. Однако по сей день ни одна лотерея не закрылась. Те же люди продолжают работать.

«Это же незаконно. ГСБЭП должен бороться с этим. Должны быть только государственные лотереи. Для этого уже 10 миллионов сомов из бюджета выделили. Уже должна работать тиражная лотерея. У нас сейчас моментальное лото играет роль казино. Вот, например, на Кулатова-Ибраимова, видимо, казино работает под видом лотереи. Целыми днями там машины стоят. Даже поздно вечером едешь, а машины стоят. Нужно разобраться, кто владелец, чем занимается. Да, мы создаем законы, но мы имеем право контролировать их исполнение. Правоохранительные органы должны нам ответить, какая работа ведется в этом направлении», — возмутился Торобай Зулпукаров.
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