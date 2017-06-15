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Власть

Депутат Жылдыз Мусабекова явилась на заседание парламента

Депутат Жылдыз Мусабекова явилась на заседание парламента и сообщила, что встречалась с избирателями Нарынской области. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

«Я была на встречах в Ак-Талинском, Джумгальском и Кочкорском районах Нарынской области. Было очень много обращений по вопросам здравоохранения. Уже 3–4 года у нас в стране работает хороший проект «Караван здоровья». Было бы хорошо, если бы мы отправили врачей, в частности, специалистов УЗИ и маммологов в эти районы», — сказала она.

Напомним, что фракция СДПК четыре раза не смогла собраться и рассмотреть поведение депутата. Жылдыз Мусабекова в телефонном разговоре оскорбила журналистку Упель Анаркулову. Сама Жылдыз Мусабекова объясняла свое отсуствие на заседаниях фракции тем, что она находится на больничном. Болезнь не помешала ей выехать в командировку в районы.

Ранее лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов, отвечая на вопросы журналистов, обещал, что поведение коллеги все равно будет рассмотрено и ему будет дана оценка.
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