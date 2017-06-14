На выборы президента предусмотрены 671 миллион 502 тысячи сомов

ЦИК утвердил смету расходов на подготовку и проведение избирательной кампании: на выборы президента КР предусмотрены 671 миллион 502 тысячи сомов.

Члены Центризбиркома также одобрили положение об информировании избирателей, указав, что все участники процесса, включая МСУ, представителей штабов кандидатов несут ответственность за предоставление недостоверной информации.

Утверждено положение и об аккредитации СМИ и интернет-изданий. Зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматова поинтересовалась, как быть с интернет-ресурсами, поскольку согласно поправкам в закон о выборах должны быть определены критерии, по которым ЦИК должен решить, следует этот ресурс аккредитовать или нет.

Но другие члены комиссии подчеркнули, что при аккредитации ЦИК будет придерживаться лояльности.

«Теперь СМИ не должны в десятидневный срок размещать информацию о расценках. Достаточно предоставить эти данные в ЦИК, и мы уже опубликуем на своем сайте. Кроме того, срок увеличился до 20 дней. Но только цены не должны меняться», — сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.



Выборы президента пройдут 15 октября.