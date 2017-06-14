Заседание Совета руководителей таможенных служб стран СНГ пройдет в Кыргызстане

Следующее заседание Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ пройдет в IV квартале 2017 года в Кыргызстане. Такое решение принято на 65-м заседании, прошедшем 14 июня в Баку. Об этом сообщили в ГТС КР.

По их данным, в 65-м заседании Совета приняли участие представители таможенных служб Кыргызстана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

На заседании рассмотрен ряд актуальных вопросов, направленных на совершенствование действующего таможенного законодательства и практики его применения.

Советом одобрены документы, направленные на изменение положений ряда Соглашений.

Также по итогам заседания подписан протокол между Государственной таможенной службой Кыргызстана и Государственным таможенным комитетом Азербайджана о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.