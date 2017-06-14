Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон о госпособиях

Во втором чтении депутаты Жогорку Кенеша одобрили поправки в закон о государственных пособиях.

Читайте по теме Пособия детям. Поддержка богатых за счет бедных?

Инициаторы предлагают ввести единовременное пособие при рождении ребенка (суйунчу), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет, ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 14 лет (учащимся организаций образования, независимо от формы собственности, до исполнения ими 16 лет) и ежемесячное социальное пособие.

Напомним, в ходе обсуждения изменений ряд депутатом выступили против поправок и призвали коллег проголосовать за отзыв документа.