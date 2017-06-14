Полномочия прокуратуры в Кыргызстане стали шире

Депутаты в третьем чтении поддержали законопроект «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР».
Документом устанавливается перечень госорганов, органов МСУ и их должностных лиц, на которых распространяются требования пунктов 1 и 6 статьи 104 Конституции КР.
В перечень вошли госорганы, которые ранее находились вне поля надзорной деятельности органов прокуратуры, хотя сотрудники указанных органов являются госслужащими.
«Надзор за исполнением в этих госорганах требований законодательства — к примеру, Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Закона «О государственных закупках» — никем не осуществлялся. Законопроектом устанавливаются исключительные полномочия прокуратуры по возбуждению уголовных дел в отношении должностных лиц государственных органов с передачей дел для расследования в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в справке-обосновании.
Также устанавливается перечень должностных лиц, решение о возбуждении уголовных дел в отношении которых принимает генеральный прокурор КР или его заместитель.
Согласно проекту, прокурор при выявлении нарушений закона в действиях или бездействии работников органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц применяет акты прокурорского реагирования, в том числе постановление о возбуждении уголовного дела.
В документе, в частности, говорится, что
- Решение о возбуждении уголовного дела в отношении президента КР, отрешенного от должности Жогорку Кенешем в порядке, определенном Конституцией; депутата Жогорку Кенеша; премьер-министра; члена правительства; судьи; начальника Генерального штаба Вооруженных сил; руководителей аппаратов президента, Жогорку Кенеша и правительства; секретаря Совета безопасности; председателя Счетной палаты; председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов; омбудсмена и его заместителя принимается генеральным прокурором.
- Решение о возбуждении уголовного дела в отношении генпрокурора принимается одним из его заместителей с согласия ЖК по представлению президента.
- Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью принимается генеральным прокурором либо его заместителем.
- Решение о возбуждении уголовного дела по преступлению, совершенному должностным лицом, а также лицом, имеющим статус военнослужащего, включая их уголовное преследование, принимается прокурором.