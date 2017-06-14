Полномочия прокуратуры в Кыргызстане стали шире

Депутаты в третьем чтении поддержали законопроект «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией КР».

Документом устанавливается перечень госорганов, органов МСУ и их должностных лиц, на которых распространяются требования пунктов 1 и 6 статьи 104 Конституции КР.

В перечень вошли госорганы, которые ранее находились вне поля надзорной деятельности органов прокуратуры, хотя сотрудники указанных органов являются госслужащими.

«Надзор за исполнением в этих госорганах требований законодательства — к примеру, Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Закона «О государственных закупках» — никем не осуществлялся. Законопроектом устанавливаются исключительные полномочия прокуратуры по возбуждению уголовных дел в отношении должностных лиц государственных органов с передачей дел для расследования в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в справке-обосновании.

Также устанавливается перечень должностных лиц, решение о возбуждении уголовных дел в отношении которых принимает генеральный прокурор КР или его заместитель.

Согласно проекту, прокурор при выявлении нарушений закона в действиях или бездействии работников органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц применяет акты прокурорского реагирования, в том числе постановление о возбуждении уголовного дела.

В документе, в частности, говорится, что