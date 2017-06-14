Анвар Артыков возмущен, что за книгами приходится ездить по всему городу

«Раньше мы могли купить любую книгу и газету в здании Жогорку Кенеша, можно было купить книгу в подарок, если какое-то событие, а теперь в поисках книги приходится ездить по всему городу. Раньше можно было заказать, и тебе бы ее доставили», — сказал сегодня на пленарном заседании парламента депутат Анвар Артыков.

Напомним, сегодня в парламенте заслушивается отчет управления делами ЖК о деятельности предприятий, размещенных в административном здании парламента.

В ответ управделами Алмаз Кожомкулов сообщил, что в связи с нехваткой кабинетов данные объекты были переведены на место рядом с депутатской столовой.

Это ваш уровень. Когда вы сокращаете, то всегда в сфере интеллигенции и информации. Анвар Артыков

В свою очередь депутат Ирина Карамушкина заявила, что не стоит отдавать в аренду кабинеты, когда молодые сотрудники Жогорку Кенеша сидят в коридорах.

«Вы зря пошли на поводу тех, кто просил объединять кабинеты. Вы забрали кабинеты у наших сотрудников аппарата в угоду некоторым депутатам. Я прошу больше не идти у них на поводу», — cказала парламентарий.