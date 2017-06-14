В 2016 году от объектов, размещенных в парламенте, поступило 167 тысяч сомов

В 2016 году от объектов, размещенных в здании Жогорку Кенеша, поступило 167 тысяч сомов. Напомним, сегодня в парламенте заслушивается отчет управления делами ЖК о деятельности предприятий, размещенных в административном здании.

Уточняется, что из общей суммы 65 тысяч 278 сомов переведены в Фонд по управлению госимуществом, а 101 тысяча 837 сомов — на специальный счет управделами.

По информации докладчика, в здании кыргызского парламента находятся две авиакассы, 4 банкомата, столовая, один кофе-аппарат, один холодильник с напитками. Также в здании находится отделение Бишкекпочтамта, где принимается плата за коммунальные услуги.