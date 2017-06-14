Для контроля над качеством муки на границе предлагают установить лаборатории

Для предотвращения ввоза некачественной муки на границе депутаты предлагают установить лаборатории. В настоящее время контроля нет, и проверка осуществляется мобильными группами. Об этом сообщается в докладе инициаторов поправок в Закон «Об обогащении муки хлебопекарной» на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

В документе предлагается наделить правом рассматривать дела и налагать штрафы уполномоченный орган по карантину растений, комиссии ОМСУ и органы здравоохранения. Вводится взыскание в виде штрафа на импорт необогащенной муки с правом конфискации. Органы налоговой службы наделяются полномочием по рассмотрению административных дел по незаконному ввозу необогащенной муки.

Согласно справке-обоснованию, в настоящее время фактически положения закона не исполняются, бесконтрольный ввоз и оборот необогащенной муки стали возможными в связи с упразднением таможенного контроля на внутренних границах ЕАЭС.

Как указывается в документе, при дефиците железа и микроэлементов у матери во время беременности ежегодно в КР могут рождаться более 20 тысяч детей с умственными отклонениями.

Уровень аномалий развития детей в Кыргызстане неумолимо растет и тяжким бременем ложится на плечи родителей и государства. Врожденные пороки развития в 2016 году составили 18 процентов в общей структуре младенческой смертности. Инвалидность из-за врожденных пороков в общей структуре инвалидности детей до 17 лет составляет 26,2 процента. Среди впервые выявленных пороков у детей врожденные пороки сердца и органов кровообращения занимают первое место, на втором месте дефекты нервной трубки.

Самые простые мероприятия способны предотвратить пороки — назначение женщинам, планирующим стать мамами, фолиевой кислоты. Обогащение муки является доказанным средством предотвращения развития спинно-мозговой грыжи (дефект нервной трубки).

«Реализация Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» способна снизить число детей с дефектами нервной трубки на 30–70 процентов», — сообщают инициаторы законопроекта.