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Власть

Депутаты интересуются, откуда у государства деньги на выплату новых пособий

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынай Омурбекова поинтересовалась, где правительство намерено изыскать 1,8 миллиарда сомов на выплату новых видов пособий.

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«Закон хороший, но он не должен быть популистским со стороны правительства перед выборами», — сказала она.

В свою очередь замминистра финансов Улукбек Кармышаков сообщил, что средства будут изысканы из республиканского бюджета.

Напомним, сегодня во втором чтении парламентарии рассматривают поправки в закон о госпособиях. Инициаторы предлагают ввести единовременное пособие при рождении ребенка (суйунчу), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет, ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 14 лет (учащимся организаций образования, независимо от формы собственности, до исполнения ими 16 лет) и ежемесячное социальное пособие.

В результате обсуждения законопроект направлен на голосование.
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