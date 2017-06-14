Рейтинг недовольства Дональдом Трампом достиг 60 процентов

Рейтинг недовольства президентом США Дональдом Трампом обновил максимум и достиг 60 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, написал ТАСС.

По последним данным, главу государства поддерживают лишь 36 процентов американцев. В то же время еще 11 марта почти половина опрошенных (45 процентов) давали положительную оценку главе Белого дома.

Рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38 и 37 процентов. Уровень поддержки президента Джорджа Буша-младшего один раз упал до 25 процентов.

Специалисты подчеркнули, что Дональд Трамп — единственный президент США, чей рейтинг недовольства за первые четыре с половиной месяца у власти достиг 60 процентов.

У Клинтона данный показатель в этот промежуток времени составлял 50 процентов. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60 процентов, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году.

Сегодня, кстати, хозяину Белого дома исполняется 71 год, и он впервые отметит день рождения в должности президента США.