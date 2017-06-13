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Власть

Президент Таджикистана присвоил дочери чин государственного советника юстиции
Фото радио «Озоди». Дочь президента Таджикистана Озода Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наделил старшую дочь Озоду Рахмон, возглавляющую исполнительный аппарат президента, чином государственного советника юстиции. Об этом сообщило радио «Озоди».

Как отмечается, это самый высокий по старшинству классный чин в органах прокуратуры и юстиции. Указ президента подписан 25 мая. На официальном сайте главы государства об этом нет ни слова.

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Озода Рахмон в 2016 году назначена руководителем исполнительного аппарата президента Таджикистана. Пять лет назад, 25 мая 2012 года, она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане». Кандидат юридических наук.

38-летняя дочь президента — выпускница Таджикского национального университета. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, так как работала в Посольстве Таджикистана в США, а в 2009 году стала первым заместителем главы МИД.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан более двух десятилетий. Его старший сын Рустам Эмомали был главой таможни, антикоррупционного ведомства, а ныне он — мэр Душанбе.
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