Продлен срок рассмотрения итогов работы депутатской комиссии по мародерству

Генпрокуратуре продлили до 1 августа срок рассмотрения итогов работы временной депутатской комиссии по мародерству. Об этом сегодня заявлено на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Напомним, ранее глава комиссии депутат Анвар Артыков должил об изучении вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов.

Тогда депутаты решили направить заключение комиссии в ГКНБ КР, Генеральную прокуратуру, МВД и ГСБЭП для юридической оценки.