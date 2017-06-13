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Власть

Продлен срок рассмотрения итогов работы депутатской комиссии по мародерству

Генпрокуратуре продлили до 1 августа срок рассмотрения итогов работы временной депутатской комиссии по мародерству. Об этом сегодня заявлено на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Напомним, ранее глава комиссии депутат Анвар Артыков должил об изучении вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов.

Тогда депутаты решили направить заключение комиссии в ГКНБ КР, Генеральную прокуратуру, МВД и ГСБЭП для юридической оценки.
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