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Власть

Депутаты устранят ошибку в Налоговом кодексе, касающуюся службы охраны МВД

Депутаты Жогорку Кенеша устранят ошибку в Налоговом кодексе, касающуюся налогообложения Главного управления Государственной специализированной службы охраны МВД Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Отмечено, что в 2012 году в ГУ ГССО МВД КР возникла спорная ситуация в части налогообложения доходов, полученных от оказания охранных услуг, в соответствии с Налоговым кодексом, введенным в действие 1 января 2009 года.

Ссылаясь на статьи 27 и 95 Налогового кодекса КР, Налоговая служба начисляла районным отделам охраны ГУ ГССО налог с продаж, земельный налог, налог на недвижимое имущество, налог на транспортные средства, сборы за вывоз мусора и НДС.

На 1 апреля 2017 года сумма налоговой задолженности по ГУ ГССО достигла 227 миллионов 80 тысяч 694 сомов.

Однако МВД и подведомственные учреждения никогда не облагались данными налогами. Чиновники признали, что когда принимали новый Налоговый кодекс, допустили ошибку.
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