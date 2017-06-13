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Власть

Информация о штрафах за нарушение ПДД является секретной

Информация о штрафах за нарушение ПДД является секретной. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов рассказал, что одна видеокамера, установленная в районе авторынка, приносит 10 миллионов сомов прибыли. Депутат Салайдин Айдаров спросил, сколько выписано и уплачено штрафов.

Однако информация о штрафах является засекреченной, так как находится в распоряжении МВД. «Все, что касается МВД, засекречено. Вопрос сбора штрафов очень сложный. Все водители ездят по доверенностям», — сказал глава СП КР.
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