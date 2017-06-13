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Власть

Комитет ЖК ратифицировал соглашения о защите участников судопроизводства

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ратифицировал соглашения о защите участников уголовного судопроизводства.

По информации докладчика — заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, если свидетеля направляют за границу, то расходы несет кыргызская сторона. А если свидетеля прячут на территории Кыргызстана, затраты несет заинтересованная страна.

Основанием для создания подобного документа служит то, что в современных условиях участники уголовного судопроизводства все чаще становятся объектами мести или угроз со стороны преступников.

В результате этого свидетели, потерпевшие и другие участники уголовного судопроизводства отказываются от своих первоначальных показаний, а виновные уклоняются от уголовной ответственности.

По информации докладчика, в этих условиях особую актуальность приобретает госзащита участников уголовного судопроизводства от физического и психологического насилия.

«Учитывая, что по данному вопросу периодически возникают проблемы на уровне стран СНГ, и принимая во внимание специфику данной проблемы, было подписано указанное соглашение», — говорится в документе.

Протоколом устанавливается порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением мер защиты, компетентным органом запрашивающей страны — участника соглашения, а также представления отчетных документов о затратах.
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