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Власть

Счетной палате Кыргызстана для проведения аудитов достаточно трех специалистов

Счетной палате Кыргызстана для проведения аудитов достаточно трех специалистов. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

Он поинтересовался у главы Счетной палаты заработной платой аудиторов. Выяснилось, что их оклад составляет более 20 тысяч сомов.

«В настоящее время в палате 9 аудиторов. Если сократить их число до трех, будут ли проблемы? Сможете ли вы работать?» — спросил депутат.

Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов ответил, что проблем это не создаст.

«У каждого аудитора есть машина и водитель. Если оставить трех аудиторов с зарплатой 100 тысяч сомов, будет лучше», — предложил депутат.
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