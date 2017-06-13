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Власть

Официальная регистрация кандидатов в президенты начнется за 45 дней до выборов

Официальная регистрация кандидатов в президенты начнется за 45 дней до выборов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК Кыргызстана.

По данным ведомства, выдвижение кандидатов начинается с 15 июня, за четыре месяца до дня голосования. За 35 дней до начала гонки регистрация претендентов на главный пост в стране прекращается.

Напомним, кандидатов в президенты КР могут выдвигать политические партии. Граждане могут стать самовыдвиженцами. Избирательный залог составляет 2 миллиона сомов.

О своих намерениях баллотироваться на президентский пост ранее заявили лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев, руководитель партии «Республика» Омурбек Бабанов, глава партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Политсовет правящей партии СДПК выдвинул своим кандидатом действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Не скрывает своих президентских амбиций и арестованный по обвинению в коррупции лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.
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