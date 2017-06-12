Алмазбек Атамбаев поздравил Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Отрадно отметить значимый вклад Российской Федерации в дело развития и укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что взаимовыгодное кыргызско-российское сотрудничество будет и впредь последовательно развиваться на благо наших народов», — говорится в телеграмме поздравления.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу России — мира и процветания.