Статс-секретарь озвучил позицию Минобразования по переносу начала учебного года

Статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов озвучил позицию ведомства относительно переноса начала учебного года на 15 сентября.

Вопрос подняла сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Наталья Никитенко. По ее словам, наихудших форм детского труда в республике-де-юре не существует, однако-де-факто они есть. «Коллеги подняли инициативу перенести начало учебного года с 1 на 15 сентября. Они приводили аргумент: семьи не успевают собрать урожай», — напомнила нардеп.

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«Государство не должно усугублять и без того плохую ситуацию, когда дети, вместо того чтобы учиться и развиваться, подвергаются насилию, вовлекаются в тяжелые формы труда. Какова позиция министерства?» — спросила Наталья Никитенко.

«Комиссия еще работает, выводов нам пока не дали. Но, я думаю, как было раньше, так и останется. Наша позиция — начало учебного года с 1 сентября», — сказал Калысбек Шадыханов.

«Никакие популистские предложения не должны стать основанием для ухудшения положения детей в нашей стране», — подчеркнула Наталья Никитенко.