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Власть

Депутат: Несмотря на громкие заявления, в НЦО нет оборудования

«Несмотря на громкие заявления и декларации, в Национальном центре онкологии (НЦО) как не было оборудования, так и нет», — заявила сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Наталья Никитенко.

«Онкобольной должен находиться на лечении в больнице не менее 30–40 дней. Но пациенты вынуждены выписываться через 10–12 дней, не окончив лечение. Потом они опять должны вставать в очередь для прохождения лучевой терапии. А это долго, потому что нового оборудования нет, а старое демонтировано. Люди ждут месяцами, риск смерти увеличивается», — сказала нардеп.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев признал слабую материально-техническую базу. Из-за отсутствия некоторых аппаратов больные, по его словам, ездили за рубеж. «Но сейчас ситуация меняется, завтра поступает аппарат лучевой терапии «Бабатрон» из Индии. В течение месяца его работу наладят. А нормативы, о которых вы говорите, соответствуют международным стандартам», — сказал чиновник.

Нужно менять стандарты, а не загонять под эти стандарты людей. Тем более что инфраструктура больницы не соответствует современным нормам, и нужно это признать.

Наталья Никитенко
«Что касается «Бабатрона», я слышала еще четыре месяца назад, что он прибудет», — заметила нардеп.
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