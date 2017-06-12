Депутат парламента Кыргызстана недоволен качеством подготовки законопроекта

Депутат парламента Кыргызстана Рыскелди Момбеков недоволен качеством подготовки законопроекта о поправках в закон о нематериальном культурном наследии.

В закон вносят понятия «национальные виды спорта» и «традиционные игры». «В процессе глобализации они подвергаются постоянной угрозе полного или частичного разрушения в случае невключения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В марте 2016 года Кыргызстан представил номинацию «Кок-бору — традиционная конная игра» для внесения в этот список, поэтому возникла необходимость узаконить понятие «традиционные игры», — говорится в справке-обосновании.

По словам Рыскелди Момбекова, во всех нормативных правовых актах используется общепринятый термин «национальные игры». «А что такое традиционные игры? А если вам завтра скажут определить перечень традиционных игр, где вы их возьмете?» — спросил нардеп.

После обсуждения решено вернуть законопроект в режим второго чтения.