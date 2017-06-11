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Власть

Алмазбек Атамбаев познакомил Генсека ООН с программой «Таза коом»

Президент Кыргызстана познакомил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прибывшего в КР в рамках центральноазиатского турне, с программой «Таза коом».

По словам Алмазбека Атамбаева, «Таза коом» — приоритетный компонент стратегии развития страны на 2020–2040 годы.

Глава государства подчеркнул, что это очень амбициозный проект, направленный на развитие цифровых технологий, создание электронного правительства. Одна из целей — полностью очиститься от проявлений коррупции и сделать работу всех госорганов открытой, прозрачной и подотчетной.

«Коррупции вообще не должно быть ни на каком урове, начиная с участкового милиционера, врача и чиновника айыл окмоту. А государственные услуги должны стать общедоступны. Кыргызстан — страна с демократическтми ценностями, либеральной экономикой и устойчивой экологией. Для реализации «Таза коом» у нас есть все условия, включая политическую волю», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что к 2020 году широкополосный Интернет станет общедоступным в каждом селе.

В свою очередь Антониу Гутерриш подчеркнул, что приветствует усилия Кыргызстана. По его словам, «Таза коом» открывает новые возможности для сотрудничества между Кыргызстаном и ООН, а сама страна является первопроходцем не только в сфере перехода к цифровой экономике, но и реализации цифровой демократии.

Присутствующие на форуме представители ЕС и Всемирного банка пообещали Кыргызстану свою поддержку в реализации проекта «Таза коом».
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