Антонио Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в продвижении демократии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в развитии и продвижении демократии. Об этом он заявил сегодня на двусторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, он видит усилия властей КР в стремлении поддерживать и укреплять межэтническое согласие. Напомним, Антонио Гутерриш будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, приезжал в Ош в июне 2010 года, после того, как там произошел межэтнический конфликт.

Антонио Гутерриш также подчеркнул, что приветствует намерение властей КР придерживаться основных постулатов демократии — защита прав человека и уважение закона.

Президент КР Алмазбек Атамбаев добавил, что он и Антонио Гутерриш хорошо поговорили на форуме в Астане и отметил, что поездка в Ощ для Генсека ООН будет удачной.

Антонио Гутерриш сегодня вылетает в южную столицу КР.