11:58
+25
USD 68.37
EUR 76.41
RUB 1.20
Власть

Антонио Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в продвижении демократии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил усилия Кыргызстана в развитии и продвижении демократии. Об этом он заявил сегодня на двусторонней встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, он видит усилия властей КР в стремлении поддерживать и укреплять межэтническое согласие. Напомним, Антонио Гутерриш будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, приезжал в Ош в июне 2010 года, после того, как там произошел межэтнический конфликт.

Антонио Гутерриш также подчеркнул, что приветствует намерение властей КР придерживаться основных постулатов демократии — защита прав человека и уважение закона.

Президент КР Алмазбек Атамбаев добавил, что он и Антонио Гутерриш хорошо поговорили на форуме в Астане и отметил, что поездка в Ощ для Генсека ООН будет удачной.

Антонио Гутерриш сегодня вылетает в южную столицу КР.

В Кыргызстан Генсек ООН прибыл в рамках своего центральноазиатского турне.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев рассказал о тех, кто нагнетает межэтническую обстановку
Генсек ООН должен во время визита в Центральную Азию напомнить о правах человека
Кыргызстан является важным партнером ЕС в Центральной Азии
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября
Первые итоги судебной реформы подвел президент Кыргызстана
Фарид Ниязов стал советником президента Кыргызстана на общественных началах
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Афганистан и Кыргызстан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Барак Обама за $8 миллионов купил дом в Вашингтоне
Президент США призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон
Популярные новости
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Алмазбек Атамбаев и&nbsp;Шавкат Мирзиеев сверили часы Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев сверили часы
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Три депутата в&nbsp;знак протеста покинули заседание парламентского комитета Три депутата в знак протеста покинули заседание парламентского комитета
Бизнес
Интернет-магазин SHOP. O. KG&nbsp;&mdash; экономия времени и&nbsp;денег! Интернет-магазин SHOP. O. KG — экономия времени и денег!
Отчет депутата: вместо обещаний&nbsp;&mdash; реальные дела Отчет депутата: вместо обещаний — реальные дела
Подключите скоростной Интернет от&nbsp;MegaCom для дома и&nbsp;офиса Подключите скоростной Интернет от MegaCom для дома и офиса
Кыргызстанцы хотят порядка и&nbsp;дисциплины Кыргызстанцы хотят порядка и дисциплины