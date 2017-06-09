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Власть

Председательствование в Шанхайской организации перешло к Китаю

Председательствование в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) передано от Казахстана Китаю. Об этом сегодня на очередном заседании ШОС в Астане сказал президент РК Нурсултан Назарбаев.

Казахстан передает эстафету Китаю, и его народ может всегда рассчитывать на поддержку в период председательствования в организации.

Нурсултан Назарбаев
Следующее заседание ШОС состоится в июне 2018 года в Китае.

Сегодня по окончании заседания глав государств ШОС подписаны следующие документы:

— Астанинская декларация глав государств ШОС;

— Решение Совета глав государств ШОС о завершении процедуры приема Индии в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства — члена организации;

— Решение Совета глав государств ШОС о завершении процедуры приема Пакистана в члены ШОС и предоставлении ему статуса государства — члена организации;

— Решение Совета глав государств ШОС о долевых взносах государств ШОС в связи с предоставлением Индии и Пакистану статуса государств ШОС;

— Решение Совета глав государств ШОС об утверждении Доклада генерального секретаря организации о деятельности ШОС за прошедший год;

— Решение Совета глав государств ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры в 2016 году;

— Решение Совета глав государств ШОС об утверждении Положения о постоянном представителе государства ШОС при РАТС ШОС;

— Решение Совета глав государств ШОС о прекращении действия решений Совета глав государств — членов ШОС;

— Конвенция ШОС по противодействию экстремизму (по мере согласования);

— Заявление глав государств ШОС о совместном противодействии международному терроризму (принимается без подписания) (по мере согласования);

— Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств ШОС (принимается без подписания).
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