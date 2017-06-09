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Власть

Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС

Республика Индия и Исламская Республика Пакистан на очередном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане стали ее полноправными членами.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал двух новых членов ШОС, выполнивших все процедурные обязательства. «Таким образом, ШОС стала значительным фактором мировой политики и мировой экономики», — сказал он.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев отметил, что Кыргызстан приветствует присоединение Индии и Пакистана к ШОС, и сказал, что расширение организации создает новые политические и экономические условия.

Напомним, 8—9 июня в Астане проходит заседание ШОС — постоянно действующей межправительственной международной организации, в которую ранее входило шесть государств — Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами‑наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Монголия, Беларусь и Иран.

Декларация о создании ШОС была подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года.
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