Алмазбек Атамбаев о противодействии трем силам зла

«Полагаю, что ключевым направлением деятельности ШОС должно оставаться сотрудничество в области безопасности», — сказал на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Кыгызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, «противодействие трем силам зла должно оставаться в центре нашего первостепенного внимания, и в этом плане нужно совершенствовать механизмы сотрудничества между нашими государствами».

«Серьезным вызовом для стран ШОС, — считает он, — является сложная военно-политическая обстановка в Афганистане».

«Серьезную обеспокоенность вызывают распространение идеологии радикального экстремизма, пропаганда и вербовка в ряды ИГИЛ и террористических организаций граждан наших государств — членов ШОС. И в этой связи нам надо повышать эффективность работы региональной антитеррористической структуры. И то, что мы сегодня принимаем конвенцию ШОС по противодействию терроризму, это тоже будет определенным вкладом в борьбу с терроризмом», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 8–9 в Астане проходит заседание ШОС, где главы делегаций обмениваются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Известно, что готовится проект заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму. Один из важных вопросов, который стоит на повестке дня саммита, это завершение процесса присоединения Индии и Пакистана к ШОС в качестве государств-членов. В результате пространство ШОС займет 60 процентов площади Евразии, а численность населения — до половины населения всего мира.