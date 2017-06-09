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Власть

В Кыргызстане энергетики выявили 83 нарушения в охранных зонах ЛЭП

В Кыргызстане выявлено 83 нарушения в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее данным, больше всего нарушений в Джалал-Абадской области (37), в Ошской области (21), в Иссык-Кульской (10), Нарынской и Чуйской (по 7), Таласской (1).

Как сообщается, во избежание несчастных случаев и аварийных отключений нарушителям выдаются извещения. Их привлекают к ответственности через судебные органы.

По информации компании, любые действия в охранных зонах ЛЭП 110/220/500 киловольт должны быть согласованы с НЭСК.
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