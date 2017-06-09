Чиновники должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже

В Министерстве культуры должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже. С предложением выступила сегодня на заседании фракции СДПК депутат Айнуру Алтыбаева.

Миллионы туристов едут во Францию, чтобы посмотреть на башню, хотя это, по сути, груда металла. Айнуру Алтыбаева

«Подойдите к вопросу креативно. Придумайте какую-то фишку, чтобы и в Кыргызстан ехали туристы именно к одному объекту, помимо тех мест, которыми нас наградила природа», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она добавила, что чиновники Кыргызстана могут перенять опыт Китая, где государственные служащие в обязательном порядке должны в течение года посетить хотя бы одно туристическое место.