Чиновники должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже

В Министерстве культуры должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже. С предложением выступила сегодня на заседании фракции СДПК депутат Айнуру Алтыбаева.
«Подойдите к вопросу креативно. Придумайте какую-то фишку, чтобы и в Кыргызстан ехали туристы именно к одному объекту, помимо тех мест, которыми нас наградила природа», — сказала Айнуру Алтыбаева.
Миллионы туристов едут во Францию, чтобы посмотреть на башню, хотя это, по сути, груда металла.Айнуру Алтыбаева
Она добавила, что чиновники Кыргызстана могут перенять опыт Китая, где государственные служащие в обязательном порядке должны в течение года посетить хотя бы одно туристическое место.