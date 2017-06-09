12:53
+29
USD 68.32
EUR 76.87
RUB 1.20
Власть

Чиновники должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже

В Министерстве культуры должны придумать фишку для Кыргызстана, как Эйфелева башня в Париже. С предложением выступила сегодня на заседании фракции СДПК депутат Айнуру Алтыбаева.

Миллионы туристов едут во Францию, чтобы посмотреть на башню, хотя это, по сути, груда металла.

Айнуру Алтыбаева
«Подойдите к вопросу креативно. Придумайте какую-то фишку, чтобы и в Кыргызстан ехали туристы именно к одному объекту, помимо тех мест, которыми нас наградила природа», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она добавила, что чиновники Кыргызстана могут перенять опыт Китая, где государственные служащие в обязательном порядке должны в течение года посетить хотя бы одно туристическое место.
Ссылка:
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновник предлагает установить платный въезд во все туристические зоны
Почему в Кыргызстан приезжает меньше туристов, знают в парламенте
Депутаты требуют привести в порядок к турсезону-2017 не только озеро Иссык-Куль
Бахадыр Сулейманов: Восемь миллионов сомов на развитие туризма — смешно
Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить полноценный и безопасный отдых для туристов
Депутатам рассказали, как получить путевку в санаторий
Президент Кыргызстана о туризме: Через 2-3 года Кыргызстан никто не узнает
В парламенте требуют построить хорошие дороги к туристическим объектам
Депутаты парламента Кыргызстана вступились за горнолыжную базу «ЗИЛ»
Депутат предлагает развивать экологический туризм
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
&laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom: шансов на&nbsp;победу еще больше «Счастливые SMS» от MegaCom: шансов на победу еще больше
Жанар Акаев: Молодежь&nbsp;&mdash; это огромный ресурс для развития страны Жанар Акаев: Молодежь — это огромный ресурс для развития страны
Темир Сариев: У&nbsp;молодежи страны должна появиться своя &laquo;кыргызская мечта&raquo; Темир Сариев: У молодежи страны должна появиться своя «кыргызская мечта»
В&nbsp;Бишкеке презентовали новое молодежное движение &laquo;Бирге&raquo; (&laquo;Вместе&raquo;) В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)