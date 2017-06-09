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Власть

Мэр Албек Ибраимов призвал не размазывать маленький бюджет по большой тарелке

Мэр Бишкека Албек Ибраимов призвал депутатов «не размазывать маленький бюджет столицы по большой тарелке, а решать вопросы комплексно». Об этом он сказал на пятой сессии Бишкекского городского кенеша.

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По его словам, в городе есть глубинные причины, которые нужно решать в комплексе, а не локально. «Вот в Парке молодежи сделали скважину, но от этого дренаж не уменьшился», — сказал Албек Ибраимов.

Как он отметил, в 2017 году бюджет развития города составил 2 миллиарда сомов, в 2016 году — 1 миллиард 200 милионов сомов, в 2015-м — 600 миллионов сомов.

«В городе самый приоритетный вопрос — это общественный транспорт. И если потратим 500 миллионов сомов разово и закупим автобусы, то они могли бы заменить 80 процентов частного общественного транспорта, и вопрос с транспортом решился бы», — сказал мэр столицы.

Таким же путем он предложил решить вопрос со строительством школ.

В этом году одной школе дали 9,5 миллиона сомов, ее сметная стоимость 170 миллионов, такими темпами мы будем выделять деньги 17 лет. В городе 147 тысяч учеников, 95 школ, давайте выделим миллиард сомов и закроем вопрос с нехваткой школ.

Албек Ибраимов

По словам градоначальника, локальное решение проблем не даст ожидаемого эффекта, а лишь будет растягивать и углублять проблему, в связи с чем необходимо глобальные вопросы столицы решать комплексно, за короткий срок выделяя всю необходимую сумму.

«В жилмассиве «Ак-Ордо» в прошлом году на строительство школы своевременно выделили всю необходимую сумму, и уже в этом году будет открытие школы», — сказал мэр.
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