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Власть

В самом отдаленном жилмассиве Бишкека построят частную школу

В жилмассиве «Мурас-Ордо» будет построена частная школа за счет частного инвестора. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сказал глава муниципальной администрации Первомайского района Аскербек Алиев.

По его словам, на это потребуется примерно 200 миллионов сомов, обучение в школе будет идти на четырех языках, по международной программе.

Как отметил Аскербек Алиев, они ведут переговоры, чтобы была установлена максимально низкая плата за обучение.

«Инвестор планирует построить еще две частных школы в Бишкеке, и мы, предоставив ему землю, хотим, чтобы он снизил плату за обучение в будущей школе в «Мурас-Ордо», — сказал Аскербек Алиев.

По словам чиновника, в жилмассиве «Калыс-Ордо» также начато строительство средней школы, сметная стоимость которой 170 миллионов сомов.
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