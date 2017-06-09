На территории МТУ-13 в Бишкеке за 20 лет ничего не сделано

На территории МТУ-13 в Бишкеке за 20 лет не построено ни метра дороги, ни метра канализации. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сказал депутат Бактыбек Абдиев.

По его словам, квартал, ограниченный улицами Махатмы Ганди, Тоголока Молдо, каналом БЧК, улицей Саадаева, не имеет ни новых дорог, ни канализации. Проблемы данного участка не доходят до руководства района.

«Председатели квартальных комитетов обращаются в МТУ, а дальше связи нет», — сказал депутат и попросил главу администрации Первомайского района Бишкека Аскербека Алиева рассмотреть вопрос о главе МТУ, которой в силу возраста, а ей 76 лет, трудно работать.

«Дело не в возрасте, поставьте такого человека, который будет работать, решать проблемы жителей», — сказал Бактыбек Абдиев.

Как пояснил глава Первомайского района Аскербек Алиев, в названном квартале невозможно построить канализацию в связи с грунтовыми водами.

«Современные технологии не позволяют построить канализацию, потому что грунты неустойчивые, есть возможность проложить новейшие резиновые трубы по корейской технологии, на это потребуется около 40 миллионов сомов. Также необходимо построить насосную станцию, место для ее строительства есть», — сказал глава района.