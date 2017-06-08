Спикер Жогорку Кенеша рассказал, как мог обогатиться на продаже муки

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков рассказал, как мог обогатиться на продаже муки. Депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс в части введения НДС на импорт зерна и муки.
По его словам, в целях поддержки мукомолов приняли закон, но почему-то некоторые услышали, что 2–3 человека получают выгоду. «Озвучивают и наши фамилии. Как человек, знающий сферу, скажу, что цель законопроекта — пополнение бюджета и обеспечение продовольственной безопасности», — сказал торага.
«Продовольственная безопасность — отговорка. Этот закон приведет к рискам. Мы не должны ссылаться на продовольственную безопасность, а работать», — сказал он.
Следует отметить, согласно базе данных Министерства юстиции, дочь Чыныбая Турсунбекова, Айдай, является владельцем ЗАО «Акун» — крупного мукомольного предприятия Кыргызстана.