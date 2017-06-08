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Власть

Спикер Жогорку Кенеша рассказал, как мог обогатиться на продаже муки

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков рассказал, как мог обогатиться на продаже муки. Депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс в части введения НДС на импорт зерна и муки.

По его словам, в целях поддержки мукомолов приняли закон, но почему-то некоторые услышали, что 2–3 человека получают выгоду. «Озвучивают и наши фамилии. Как человек, знающий сферу, скажу, что цель законопроекта — пополнение бюджета и обеспечение продовольственной безопасности», — сказал торага.

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Он вспомнил события 2006 года. «Тогда была засуха. Мы работали в хозяйстве и были далеки от политики. Темир Сариев с высокой трибуны говорил, что цена на муку станет 100 сомов. Мука из Казахстана выросла в цене до 40 сомов. Была угроза подорожания хлеба. Нас просили не повышать цену на муку выше 25 сомов. В интересах государства мы держали цену. А если бы продавали по 45 сомов, крупную сумму бы положили в карман», — отметил Чыныбай Турсунбеков.

«Продовольственная безопасность — отговорка. Этот закон приведет к рискам. Мы не должны ссылаться на продовольственную безопасность, а работать», — сказал он.

Следует отметить, согласно базе данных Министерства юстиции, дочь Чыныбая Турсунбекова, Айдай, является владельцем ЗАО «Акун» — крупного мукомольного предприятия Кыргызстана.
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