Больше часа депутаты БГК не могут приступить к тайному голосованию

Больше часа депутаты Бишкекского городского кенеша не могут приступить к тайному голосованию.

Отметим, отчет акима Октябрьского района Бишкека Нурбека Курманбекова по итогам 2016 года сегодня на сессии городского кенеша признали неудовлетворительным. Тайным голосованием депутаты должны решить — выражать ли ему недоверие.

Фото Фото ИА "24.kg". Полупустой зал заседаний

Народные избранники с 9.00 обсуждают первый вопрос — отчеты глав районных администраций. Заслушали только двух акимов из четырех. Кроме этого, в повестке дня остаются и другие вопросы, которые депутаты не успели обсудить на сессии 2 июня, из-за чего им пришлось продолжить заседание сегодня, 8 июня.