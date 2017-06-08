В каких целях используют срубленные в Бишкеке деревья, интересно депутатам Жогорку Кенеша.

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, что будет с деревьями, срубленными в Бишкеке. «Вырубка зеленых насаждений вызвала возмущение общественности. Интересно, лес пойдет на благо бюджета или в частный карман?» — спросила она.

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На ее вопрос попытался ответить статс-секретарь Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айбек Асанов.

Но сказал лишь то, что вопрос находится в компетенции столичного муниципалитета, так как деревья не относятся к арчовым. Представителей мэрии Бишкека на заседании Жогорку Кенеша нет.

Напомним, городские власти для расширения улицы Токтоналиева вырубают деревья. Местные жители выступили категорически против и намерены судиться.