13:57
+30
USD 68.29
EUR 76.91
RUB 1.21
Власть

Депутатам, предложившим уволить акима, мэр Бишкека предложил самим поработать

Депутатам, предложившим уволить акима Октябрьского района Нурбека Курманбекова, мэр Бишкека Албек Ибраимов предложил самим поработать главами районов. Об этом он сообщил сегодня на очередной сессии горкенеша.

На сессии четвертый час обсуждают отчеты глав районов.

Депутаты раскритиковали отчет Курманбекова, отметив, что и 1,5 месяца назад на заседаниях комиссий БГК он также обещал «уточнить, разобраться, доложить». Ряд нардепов предложили выразить ему недоверие.

«Я понимаю настроение депутатов, которые хотят выразить недоверие акиму. Можно высказать, да. Но вопрос как был, так и останется. Сегодня я подсчитал: в трех вопросах слово «почему» прозвучало раз 15. Вы имели опыт работы на государственной муниципальной службе? Наверное, нет. Из сидящих 45 человек 99 процентов не имели опыта работы на госслужбе. Поэтому вопрос «почему?» звучит настойчиво и очень долго. Если вы выскажете недоверие, взамен у меня есть предложение: тому человеку, который задавал больше всех вопросов, я предлагаю эту должность. Чтобы хотя бы через год вы смогли перед своими коллегами ответить на эти вопросы. Сможете быть акимом района?» — спросил Албек Ибраимов у депутатов.

«Вы избираетесь второй раз, вы прекрасно знаете Октябрьский район, любите своих избирателей. Ну, будучи акимом, помогите им!» — сказал мэр, обращаясь к депутату Алмазу Кененбаеву. Ответа от депутата не последовало.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Эрнис Докенов: Строительный беспредел в Бишкеке продолжается
Судьбу ресторана «Нарын» и «Безопасного города» обсудят на сессии БГК
В Кыргызстане новый аким Панфиловского района
Сессию Бишкекского горкенеша продолжат 8 июня
Депутатов столичного кенеша интересует, что построят на месте ресторана «Нарын»
Столичные депутаты соберутся на очередную сессию 2 июня
Назначен аким Ак-Суйского района Кыргызстана
Депутаты приняли бюджет Бишкека на 2017 год
Депутаты Бишкекского горкенеша вновь опаздывают на сессию
В Кара-Балте продолжается противостояние депутатов и мэра
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в&nbsp;парламенте Кыргызстана Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в парламенте Кыргызстана
Бизнес
Темир Сариев: У&nbsp;молодежи страны должна появиться своя &laquo;кыргызская мечта&raquo; Темир Сариев: У молодежи страны должна появиться своя «кыргызская мечта»
В&nbsp;Бишкеке презентовали новое молодежное движение &laquo;Бирге&raquo; (&laquo;Вместе&raquo;) В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)
Сервис &laquo;Где дети?&raquo; мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;гарант вашего спокойствия Сервис «Где дети?» мобильного оператора О! — гарант вашего спокойствия
Как скрыть свой номер в&nbsp;сети мобильного оператора О! Как скрыть свой номер в сети мобильного оператора О!