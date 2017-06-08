Депутатам, предложившим уволить акима, мэр Бишкека предложил самим поработать

Депутатам, предложившим уволить акима Октябрьского района Нурбека Курманбекова, мэр Бишкека Албек Ибраимов предложил самим поработать главами районов. Об этом он сообщил сегодня на очередной сессии горкенеша.

На сессии четвертый час обсуждают отчеты глав районов.

Депутаты раскритиковали отчет Курманбекова, отметив, что и 1,5 месяца назад на заседаниях комиссий БГК он также обещал «уточнить, разобраться, доложить». Ряд нардепов предложили выразить ему недоверие.

«Я понимаю настроение депутатов, которые хотят выразить недоверие акиму. Можно высказать, да. Но вопрос как был, так и останется. Сегодня я подсчитал: в трех вопросах слово «почему» прозвучало раз 15. Вы имели опыт работы на государственной муниципальной службе? Наверное, нет. Из сидящих 45 человек 99 процентов не имели опыта работы на госслужбе. Поэтому вопрос «почему?» звучит настойчиво и очень долго. Если вы выскажете недоверие, взамен у меня есть предложение: тому человеку, который задавал больше всех вопросов, я предлагаю эту должность. Чтобы хотя бы через год вы смогли перед своими коллегами ответить на эти вопросы. Сможете быть акимом района?» — спросил Албек Ибраимов у депутатов.