Депутаты Жогорку Кенеша недовольны дорогами Кыргызстана. Свои претензии в адрес Министерства транспорта и дорог они высказали сегодня на заседании.

По словам Бакыта Торобаева, по трассе Бишкек — Ош, особенно в долине Суусамыр, невозможно ездить. «В течение дня проезжает 30 тысяч людей. Министерство транспорта спит что ли? Это наши граждане, а не Китая или Узбекистана. Почему они вынуждены это терпеть? Это основная транспортная артерия страны», — сказал он.

Его поддержал Урматбек Самаев, отметив, что нужно рассмотреть вопрос качества строительства дорог. «Трассы, построенные в СССР, в том же состоянии. Новые же дороги рушатся. Ямочные работы нужно проводить быстрее, а не растягивать на месяц», — предложил он.