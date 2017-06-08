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Власть

ЕС надеется, что результаты выборов в Кыргызстане будут заслуживающими доверие

ЕС надеется, что результаты выборов президента Кыргызстана будут заслуживающими доверие. Об этом заявил на встрече с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской внешнеполитической службы Жан-Кристоф Бельяр, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Кыргызстаном и Европейским союзом, которые стоят в повестке дня предстоящего четвертого заседания «Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности ЕС — ЦА».

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан твердо привержен демократическим ценностям и принципам, целенаправленно движется вперед как демократическое и правовое государство.

Жан-Кристоф Бельяр высказал мнение, что взаимоотношения ЕС с Кыргызстаном в процессе демократизации можно назвать образцовыми. «Сейчас ваша страна готовится к президентским выборам. Мы, страны ЕС, поддерживаем это. В поддержке выборов заинтересована и ОБСЕ. Надеемся, что результаты будут заслуживающими доверие международного сообщества. Это является очень важным для Кыргызстана, в частности для имиджа страны», — сказал Жан-Кристоф Бельяр.
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