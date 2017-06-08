10:20
+30
USD 68.29
EUR 76.91
RUB 1.21
Власть

Депутаты Кыргызстана устали от праздников

Депутат парламента Тазабек Икрамов считает, что в Кыргызстане слишком много праздников. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, каждый месяц в республике отмечают официальные и неофициальные праздники.

«Больше, конечно, бесполезных праздников. Было предложение назначить 15-й день орозо Днем благотворительности. Завтра как раз этот день. Многие просят об этом. Помощь можно оказать нуждающимся гражданам и тем, кто пострадал после схода оползней», — сказал Тазабек Икрамов.

Он предложил чиновникам рассмотреть вопрос, чтобы детям, которые пострадали от схода оползня, предоставили возможность поступить в вузы на бюджетной основе.
Ссылка:
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Тазабек Икрамов требует отставки чиновников правительства
Тазабек Икрамов требует установить более высокие тарифы на электроэнергию
В Кыргызстане предлагают учредить День комуза
Депутат требует ввести мораторий на празднование юбилейных дат исторических личностей
Парламент не одобрил сокращение расходов на проведение семейных торжеств
Введение запрета на проведение пышных торжеств вызвало споры в парламенте
Депутат сравнила денежные подарки на тоях с коррупционными элементами
Депутаты объявили 7 апреля выходным днем
7 апреля, возможно, уже в 2016 году станет нерабочим днем
В Кыргызстане предлагают законом ограничить число гостей на свадьбах и торжествах до 100-150 человек
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в&nbsp;парламенте Кыргызстана Лишить гражданства Улугбека Бабакулова призывают в парламенте Кыргызстана
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке презентовали новое молодежное движение &laquo;Бирге&raquo; (&laquo;Вместе&raquo;) В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)
Сервис &laquo;Где дети?&raquo; мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;гарант вашего спокойствия Сервис «Где дети?» мобильного оператора О! — гарант вашего спокойствия
Как скрыть свой номер в&nbsp;сети мобильного оператора О! Как скрыть свой номер в сети мобильного оператора О!
MegaCom представляет новую тарифную опцию &laquo;Одноклассники&raquo; MegaCom представляет новую тарифную опцию «Одноклассники»