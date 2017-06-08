Депутаты Кыргызстана устали от праздников

Депутат парламента Тазабек Икрамов считает, что в Кыргызстане слишком много праздников. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, каждый месяц в республике отмечают официальные и неофициальные праздники.

«Больше, конечно, бесполезных праздников. Было предложение назначить 15-й день орозо Днем благотворительности. Завтра как раз этот день. Многие просят об этом. Помощь можно оказать нуждающимся гражданам и тем, кто пострадал после схода оползней», — сказал Тазабек Икрамов.

Он предложил чиновникам рассмотреть вопрос, чтобы детям, которые пострадали от схода оползня, предоставили возможность поступить в вузы на бюджетной основе.