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Власть

Кыргызстан является важным партнером ЕС в Центральной Азии

Кыргызстан является важным партнером Европейского союза в Центральной Азии. Об этом заявил заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр на встрече с руководителем аппарата президента КР Сапаром Исаковым, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы государства.

По его данным, стороны обсудили актуальные вопросы регионального и двустороннего сотрудничества с Европейским союзом, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Алмазбека Атамбаева 15—17 февраля 2017 года в институты ЕС.

Сапар Исаков выразил признательность Евросоюзу за поддержку в реализации демократических реформ в стране. Вместе с этим он отметил необходимость реализации проектов по верховенству права, поддержке образования и развития сельских регионов, а также по обеспечению сельского населения Кыргызстана чистой питьевой водой. Сапар Исаков выразил надежду на содействие ЕС в реализации национальной программы цифровой трансформации «Таза коом».

«Кыргызская Республика добилась значительного прогресса в демократических преобразованиях и является лидером в построении парламентской демократии в Центральной Азии», — отметил Жан-Кристоф Бельяр.
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