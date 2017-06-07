Глава Таможенной службы России посетит лаборатории Кыргызстана

Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин посетит лаборатории Кыргызстана. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым.

Стороны обсудили выполнение кыргызской стороной работ по оснащению пунктов пропуска на внешних границах ЕАЭС и модернизации ветеринарных и фитосанитарных лабораторий страны. Глава кабмина отметил, что визит руководителя ФТС еще раз подчеркивает стратегический характер отношений между Кыргызстаном и Россией. Он поблагодарил РФ за оказываемую поддержку по адаптации национальной экономики к условиям и требованиям союза.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что правительством страны ведется активная работа по соблюдению сроков завершения работ по приведению в соответствие пунктов пропуска и оснащению лабораторий в регионах страны. Он добавил, что все соответствующие государственные органы страны жестко контролируют ход реализации всех достигнутых ранее двусторонних соглашений.

Руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин отметил, что динамика выполнения достигнутых ранее соглашений между странами является позитивной. Он подчеркнул, что процесс реализации по всему комплексу двустороннего сотрудничества запущен, в связи с чем необходим надлежащий контроль за его исполнением.

Владимир Булавин сообщил, что в рамках визита с кыргызскими коллегами ознакомится с деятельностью лабораторий Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики, Центральной лаборатории по карантину растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения.