Спикера парламента просят уважать статус депутата

Депутат парламента Наталья Никитенко сегодня на заседании попросила спикера Чыныбая Турсунбекова проявлять уважение к статусу депутата.

Заседание после обеденного перерыва продолжилось обсуждением поправок в закон о госзакупках. «Следующее слово предоставляется Наталье Никитенко. Она идет, спешит… Бегом!» — сказал торага, пока депутат шла к своему рабочему месту.

Что хотел сказать своим комментарием Чыныбай Турсунбеков, осталось непонятным.

«Я попрошу уважения к статусу депутата и никаких комментариев в виде скорости передвижения», — отметила Наталья Никитенко.

Договорить член фракции «Ата-Мекен» не успела, поскольку спикер ЖК отключил ей микрофон.