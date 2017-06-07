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Власть

Спикера парламента просят уважать статус депутата

Депутат парламента Наталья Никитенко сегодня на заседании попросила спикера Чыныбая Турсунбекова проявлять уважение к статусу депутата.

Заседание после обеденного перерыва продолжилось обсуждением поправок в закон о госзакупках. «Следующее слово предоставляется Наталье Никитенко. Она идет, спешит… Бегом!» — сказал торага, пока депутат шла к своему рабочему месту.

Что хотел сказать своим комментарием Чыныбай Турсунбеков, осталось непонятным.

«Я попрошу уважения к статусу депутата и никаких комментариев в виде скорости передвижения», — отметила Наталья Никитенко.

Договорить член фракции «Ата-Мекен» не успела, поскольку спикер ЖК отключил ей микрофон.
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