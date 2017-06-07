В МИД Кыргызстана недовольны запретом на работу водителям, не имеющим прав РФ

В МИД Кыргызстана недовольны запретом на работу водителями мигрантам, не имеющим водительских удостоверений, выданных в России.

Кыргызская сторона подняла вопрос относительно запрета с 1 июня управлять транспортным средством в России на основании водительских удостоверений Кыргызстана при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

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По мнению дипломатов КР, указанное ограничение не должно применяться в отношении граждан стран ЕАЭС, поскольку противоречит базовым принципам союза.

Российская сторона считает, что вопрос необходимо рассматривать в рамках ЕАЭС путем заключения отдельного соглашения. Отмечено, что у законопослушных иностранных граждан была возможность обменять водительские удостоверения в период отсрочки ограничения с 2013 года.

Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов — одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).