Кандидатов в президенты призвали не обещать самозахватчикам легализовать их дома

Вопрос самозахватчиков сегодня на заседании парламента подняла депутат Евгения Строкова.

По ее словам, многие построили свои дома под высоковольтными линиями, над газопроводом.

«Мне сейчас даже жалко не взрослых, которые нарушили закон, а то, что они подвергают жизненной опасности своих детей», — сказала нардеп.

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«Учителя рассказывают, что дети до пятого класса худо-бедно учатся, а после начинаются огромные проблемы. Это все связано с местонахождением детей дома. В этом вопросе нужна политическая воля привлечения к ответственности виновных лиц, вплоть до кардинальных мер», — отметила Евгения Строкова.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в ходе инвентаризации в 47 жилмассивах выявлено более 6 тысяч домов, из которых 3,5 тысячи подлежат возможному узаконению.

Впереди выборы, и опять начнется заигрывание перед любыми потенциальными избирателями. Опять будут играть на том, что помогут легализовать участки и дома, выдать красные книги. Этого нельзя допускать. Мы ответственны перед будущим нашим поколением. Евгения Строкова

По словам представителя Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, этот вопрос рассматривался у премьер-министра. Создана рабочая группа. Уполномоченным органом определен Минюст, который должен принять решение по итогам проверки.