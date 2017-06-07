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Власть

Одну из улиц в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке намерены сделать магистральной

Одну из улиц в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке намерены сделать магистральной. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, в настоящее время строительство в Бишкеке ведется хаотично, в нарушение законодательных норм.

Красные линии стали резиновыми. Захотим - отодвинем ее в одну сторону, захотим – в другую. У дорог тоже есть красная линия. Как можно планировать дорогу впритык к жилым домам, практически не оставляя возможностей для пешеходов?

Наталья Никитенко
«Жители улицы Мамбетова, что в «Востоке-5», направили депутатам обращение. Они до сих пор не получили ответ на свой запрос: почему их улица, которая проходит между домами, планируется как магистральная. Точно так же и Душанбинка. По законодательству эти улицы не могут быть улицами республиканского значения, они должны быть двухполосными, не больше», — отметила Наталья Никитенко.

«Генплан города и строительные нормы и правила (СНиПы) противоречат друг другу. А между тем строительство уже началось, как и вырубка деревьев. Это нарушение закона и прав граждан», — резюмировала она.

Напомним, жители улицы Токтоналиева (бывшая Душанбинка) выходили на акцию протеста, чтобы спасти деревья от вырубки. Однако их задержала милиция. Позже активистов отпустили.
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